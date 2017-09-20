Кубок России-2017/18. Кто с кем играет

В среду и в четверг проходят матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступили клубы премьер-лиги. "СЭ" следит за событиями в режиме онлайн.
20 сентября, среда
12.00 "Луч-Энергия" - "Анжи" - 2:0
15.00 "Шинник" - "Урал"
15.00 "Оренбург" - "Рубин"
15.00 "Томь" - "Краснодар"
15.00 "Тамбов" - "Арсенал"
17.00 "Авангард" - ЦСКА
17.00 "Тюмень" - "Тосно"
18.00 "Волгарь" - "Ростов"
18.30 "Спартак" Нч - "Динамо"
19.00 "Кубань" - "Спартак"
21 сентября, четверг
15.00 "Енисей" - "Ахмат"
18.00 "Олимпиец" - "Уфа"
18.30 "Крылья Советов" - "Локомотив"
19.00 "Арарат" - "СКА-Хабаровск"
19.00 "Факел" - "Амкар"
20.00 "Динамо" СПб - "Зенит"
Вопреки
А на сайте РФПЛ "Рубин" и "Оренбург", почему-то перекочевали в первую корзину, вместо "Ростова" с "Волгарем" - кудесники в Прядкинской конторе опять мудрят.
16:00