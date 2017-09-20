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15:30 | Футбол — Кубок России

Кубок России-2017/18. Кто с кем играет

Сетка плей-офф Кубка России. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф Кубка России. Фото "СЭ"
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В среду и в четверг проходят матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступили клубы премьер-лиги. "СЭ" следит за событиями в режиме онлайн.

20 сентября, среда
12.00 "Луч-Энергия" - "Анжи" - 2:0
15.00 "Шинник" - "Урал" 
15.00 "Оренбург" - "Рубин" 
15.00 "Томь" - "Краснодар"
15.00 "Тамбов" - "Арсенал" 
17.00 "Авангард" - ЦСКА
17.00 "Тюмень" - "Тосно"
18.00 "Волгарь" - "Ростов"
18.30 "Спартак" Нч - "Динамо"
19.00 "Кубань" - "Спартак"

21 сентября, четверг
15.00 "Енисей" - "Ахмат"
18.00 "Олимпиец" - "Уфа"
18.30 "Крылья Советов" - "Локомотив"
19.00 "Арарат" - "СКА-Хабаровск"
19.00 "Факел" - "Амкар"
20.00 "Динамо" СПб - "Зенит"

Кубок России. Live!

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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