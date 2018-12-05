Мурад Мусаев: "Краснодар" был ближе к победе, чем "Ростов""

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей против "Ростова" (2:2) в 1/4 финала Олимп-Кубка России заявил, что его команда заслуживала победу, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы увидели открытый боевой футбол, обе команды имели хорошие моменты, - отметил Мусаев. - У нас получились первые 30 минут, потом стали заигрываться. Начали местами усложнять игру, в итоге пропустили. Во втором тайме упустили первые 10 минут, хотя соперник ничего не создал. Потом мы снова вернулись в игру. Были ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем соперник - второй, были ближе к победе. Состав? Ари - дисквалификация и травма, Вандерсон - травма, Петров - ротация, вышел свежий Стоцкий, и в середине - Уткин, он заслужил выйти. Если сравнить прошлый кубковый матч, то мы минимальную ротацию сделали.

- 2 удара в створ - 2 пропущенных гола. Невезение?

- В основном вопросы к себе. Соперник хорошо играет при стандартах, а у нас низкорослые игроки. Были наши недоработки. Уверен, удача будет на нашей стороне

-Ари и Вандерсон еще могут вернуться в строй в этом году?

- Да, есть вероятность 50 на 50, что даже на игру с "Уфой" выйдут.

- Почему заменили Газинского?

- Юрий почувствовал дискомфорт, и мы решили не рисковать, выпустили Голубева. А так хотели, чтобы Газинский отыграл 90 минут.

Ответная игра запланирован на 23 февраля.