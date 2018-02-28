18:39 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" все-таки состоится

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Организаторы матча 1/4 финала Кубка России "Тосно" - "Луч-Энергия" приняли решение не переносить игру. Термометр показывает на стадионе температуру -13 градусов. 

Напомним, что ранее была перенесена другая четвертьфинальная встреча, намеченная на сегодня - "Крылья Советов" - "Спартак". Самарцы были готовы играть в -15 градусов, красно-белые выступили против. Игра будет перенесена на более поздний срок. По информации "СЭ", она состоится в апреле.

Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!  

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (19)
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WWW.DIN..

Спартак решил,что в Питере можно играть!

22:52 28 февраля

maak

Судя по количеству болельщиков на стадионе - матч точно не для них. Ну или мороз прогнал домой.

21:02 28 февраля

Vepr_kb

Ну Федун молодчина! Спас команду от травм. И сделал это честно и по правилам, использовал регламент.

20:57 28 февраля

McNutter

ну это не свинарник

19:35 28 февраля

акробат

двойные стандарты в действие - все в равных условиях кроме избранных мира сего. аукнется хрюшкам это

19:21 28 февраля

Балашиха-Иваново

поражаюсь некоторым коментам и неадекватности людей.какие оплаты Федуна,о чем речь.считаю оба матчи должны быть перенесены.это не футбол в такую погоду.что касается болельщиков,а особенно гостевых,то скорее всего РФС и клубы подумают о компенсации.компромисы всегда можно найти при форс мажорах

19:20 28 февраля

Vladi1313

...не дадут...

19:12 28 февраля

Vladi1313

Да тут все просто-хозяевам точно дадут отменить, а у Луча появляются дополнительные шансы) да и не очень им из Владика дополнительный раз летать.

19:12 28 февраля

Posidelov87

красавцы!!!

19:04 28 февраля

asc0002

А вообще мужики, не то, что навозные девчонки).

18:59 28 февраля

ЗЮК~

У бездомных кал в головах продолжает кипеть.

18:53 28 февраля

asc0002

Нагрели градусник что ли? )))

18:51 28 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ха-ха! Так градусник стоит на кастрюле с горячей картошкой.

18:50 28 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Фигня все -15, а будет еще понижаться и ветер приличный. Ну свиньям закон не писан, им нежным черненьким нельзя, остальные обязаны играть. Интересно сколько федунян отстегнул чтобы не играть?

18:49 28 февраля

snapdragon625

не дотянули на 2 градуса

18:46 28 февраля

snapdragon625

не дотянули 2 градуса

18:45 28 февраля

Ю.Ю.

А ведь в Питере -13 даже покруче (из-за влажности), чем -15 в Самаре.

18:45 28 февраля

Sandy45

Эти же не "позор России". Они лицом не вышли. Только Спаму можно, а то его "болелы" еще и Самару разнесут, после Бильбао.

18:45 28 февраля

oleg.bob

И слава Богу!

18:43 28 февраля

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