Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" все-таки состоится

Организаторы матча 1/4 финала Кубка России "Тосно" - "Луч-Энергия" приняли решение не переносить игру. Термометр показывает на стадионе температуру -13 градусов.

Напомним, что ранее была перенесена другая четвертьфинальная встреча, намеченная на сегодня - "Крылья Советов" - "Спартак". Самарцы были готовы играть в -15 градусов, красно-белые выступили против. Игра будет перенесена на более поздний срок. По информации "СЭ", она состоится в апреле.

Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!