Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" все-таки состоится

Организаторы матча 1/4 финала Кубка России "Тосно" - "Луч-Энергия" приняли решение не переносить игру. Термометр показывает на стадионе температуру -13 градусов.
Матч состоится!– ФК ТОСНО (@fctosno) 28 февраля 2018 г.
⚽ #ТосноЛучЭнергия!
📆 28 февраля ⌚19:30 🏛Малая арена СК "Петровский" pic.twitter.com/N4rexTYgCj
Напомним, что ранее была перенесена другая четвертьфинальная встреча, намеченная на сегодня - "Крылья Советов" - "Спартак". Самарцы были готовы играть в -15 градусов, красно-белые выступили против. Игра будет перенесена на более поздний срок. По информации "СЭ", она состоится в апреле.
Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!
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Спартак решил,что в Питере можно играть!
22:52 28 февраля
maak
Судя по количеству болельщиков на стадионе - матч точно не для них. Ну или мороз прогнал домой.
21:02 28 февраля
Vepr_kb
Ну Федун молодчина! Спас команду от травм. И сделал это честно и по правилам, использовал регламент.
20:57 28 февраля
McNutter
ну это не свинарник
19:35 28 февраля
акробат
двойные стандарты в действие - все в равных условиях кроме избранных мира сего. аукнется хрюшкам это
19:21 28 февраля
Балашиха-Иваново
поражаюсь некоторым коментам и неадекватности людей.какие оплаты Федуна,о чем речь.считаю оба матчи должны быть перенесены.это не футбол в такую погоду.что касается болельщиков,а особенно гостевых,то скорее всего РФС и клубы подумают о компенсации.компромисы всегда можно найти при форс мажорах
19:20 28 февраля
Vladi1313
...не дадут...
19:12 28 февраля
Vladi1313
Да тут все просто-хозяевам точно дадут отменить, а у Луча появляются дополнительные шансы) да и не очень им из Владика дополнительный раз летать.
19:12 28 февраля
Posidelov87
красавцы!!!
19:04 28 февраля
asc0002
А вообще мужики, не то, что навозные девчонки).
18:59 28 февраля
ЗЮК~
У бездомных кал в головах продолжает кипеть.
18:53 28 февраля
asc0002
Нагрели градусник что ли? )))
18:51 28 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ха-ха! Так градусник стоит на кастрюле с горячей картошкой.
18:50 28 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Фигня все -15, а будет еще понижаться и ветер приличный. Ну свиньям закон не писан, им нежным черненьким нельзя, остальные обязаны играть. Интересно сколько федунян отстегнул чтобы не играть?
18:49 28 февраля
snapdragon625
не дотянули на 2 градуса
18:46 28 февраля
snapdragon625
не дотянули 2 градуса
18:45 28 февраля
Ю.Ю.
А ведь в Питере -13 даже покруче (из-за влажности), чем -15 в Самаре.
18:45 28 февраля
Sandy45
Эти же не "позор России". Они лицом не вышли. Только Спаму можно, а то его "болелы" еще и Самару разнесут, после Бильбао.
18:45 28 февраля
oleg.bob
И слава Богу!
18:43 28 февраля