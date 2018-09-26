Массимо Каррера: "Возможно, Джано какое-то время поиграет за дубль"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что полузащитник Джано Ананидзе пока не готов проводить на поле 90 минут. Сегодня 25-летний хавбек впервые за долгое время вышел на поле в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" (1:0).

- Играть по 90 минут Джано пока не готов, но мы надеемся, что он скоро наберет оптимальные кондиции, - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака". Возможно, какое-то время он будет играть за дубль.

"Спартак" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Анжи".

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