21:41 | Футбол — Олимп - Кубок России

Массимо Каррера: "Возможно, Джано какое-то время поиграет за дубль"

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что полузащитник Джано Ананидзе пока не готов проводить на поле 90 минут. Сегодня 25-летний хавбек впервые за долгое время вышел на поле в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" (1:0).

Играть по 90 минут Джано пока не готов, но мы надеемся, что он скоро наберет оптимальные кондиции, - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака". Возможно, какое-то время он будет играть за дубль. 

"Спартак" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Анжи".

Черноморец Н - Спартак

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-26-massimo_karrera_ya_znal_chto_legkoy_progulki_ne_budet/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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