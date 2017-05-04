Григорий Иванов: "Ари прыгал, как каратист. Его нужно наказать сильнее остальных"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул: клуб не будет наказывать своих футболистов за драку в финальном матче Кубка России с "Локомотивом" (0:2). После игры на поле вспыхнула массовая драка, Ари и Фарфан, Манучарян и Фидлер были удалены с поля. Впоследствии форвард екатеринбуржцев Роман Павлюченко в нецензурной форме высказался в адрес Ари и заявил, что бразильца надо "выгнать из страны".

– Клуб не будет применять санкций к своим игрокам, – сказал Иванов. – Они все сами прекрасно понимают. Если КДК примет решение их дисквалифицировать, то они играть не будут, не получат премиальные, штрафы заплатят. А мы зачем их будем наказывать? Это эмоции, футбол. Как их можно наказать?

Нас с вами не было на поле. Одни говорят одно, другие – другое. Но по факту я видел удар Ари сзади. Он прыгал как каратист… Его то нужно наказать сильнее остальных. Зачем он подбежал, прыгнул, ударил сзади… Так же нельзя.

Человек приехал из другой страны. А мы чего-то боимся, как-то лебезим перед иностранцами. Но Ари виноват – к нему КДК должен применить санкции по полной.

Я не знаю, кто там чего кому сказал. У всех свои версии. Но своими глазами видел, как ударил Ари. Так не должно быть. Фидлер с соперником разобрались бы между собой, ну получили бы по желтой карточке. И все.

Все же было прекрасно. Отличная организация матча! Хочу выразить благодарность РФС. Да, мелкие помарки были. Не смогли удержать болельщиков на трибунах… Но это все-таки был тестовый матч. Мелочи. Самое главное – футбольный праздник, великолепная погода, классный стадион, атмосфера. Давайте про это писать!

Будут ли игроки "Урала" мстить Ари в матче 29-го тура? Да бросьте вы! Все уже забудут про драку. Никто ему мстить не будет. Все все прекрасно понимают.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал"(Виталий АЙРАПЕТОВ)