Зобнин улетел в Италию для прохождения медобследования

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в понедельник улетел в Рим. В столице Италии 24-летний хавбек пройдет медицинское обследование.

В воскресение Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в воскресенье заявил клубной пресс-службе, что у хавбека возникли проблемы с левым коленным суставом.

⚠️ Сегодня утром полузащитник #Спартак’а Роман Зобнин вылетел в Рим, где дополнительно пройдет медицинское обследование.



Желаем скорейшего выздоравления, Рома! 🔴⚪️💪🏻#РоманЗобнин pic.twitter.com/qvLIyLDQDL – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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