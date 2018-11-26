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Зобнин улетел в Италию для прохождения медобследования

Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в понедельник улетел в Рим. В столице Италии 24-летний хавбек пройдет медицинское обследование.

В воскресение Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в воскресенье заявил клубной пресс-службе, что у хавбека возникли проблемы с левым коленным суставом.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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