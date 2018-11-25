"Спартак" рассказал о состоянии Зобнина

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника красно-белых Романа Зобнина. 24-летний хавбек покинул поле во время матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0) из-за повреждения.

– У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, – сказал Вартапетов. – Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования.