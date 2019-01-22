18:16 | Футбол — РПЛ

Зобнин тренируется в общей группе

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Полузащитник "Спартака"  Роман Зобнин тренируется в общей группе, информирует официальный Твиттер красно-белых. 24-летний хавбек не играл в первом матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова" (2:1) и был временно переведен на индивидуальный режим подготовки.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.

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