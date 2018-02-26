Жулиану: "Иногда общаемся с Нойштедтером по-русски, практикую язык"

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" рассказал, что иногда общается по-русски с одноклубником защитником Романом Нойштедтером . Также бразилец отметил, что в России было тяжелее всего играть против Алексея Березуцкого.

– Вы играете с Нойштедтером и Нету. Крутая пара защитников?

– Крутая, у нас два классных центральных защитника. Кстати, с Романом мы иногда по-русски общаемся – все еще практикую язык.

– Вы поиграли против многих российских защитников. Можно сказать, что Нойштедтер – один из лучших?

– Так и есть. Он техничный, мощный, высокий, не зря же его в сборную России постоянно вызывают.

– Против какого защитника в России вам было сложнее всего играть?

– Против Алексея Березуцкого, мне он всегда очень нравился. Путь он уже не молод, но за счет опыта всегда правильно выбирал позицию, здорово играл головой. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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