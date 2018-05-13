17:25 | Футбол — РФПЛ

Жоаузинью: "Пока у меня нет планов"

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, который провел свой последний матч за этот клуб, после ничьей против "Рубина" (1:1) в заключительном матче сезона заявил, что испытывает двойственные чувства по поводу своего ухода из команды.

– У меня есть два противоречивых чувства: это радость за те годы, которые я провел в этой замечательной команде, и грусть, что я ее покидаю, – отметил Жоаузинью. – У меня нет определенных планов сейчас. В следующие две недели определюсь со своим будущим.

– Сейчас будете отдыхать или есть варианты по трудоустройству?

– У меня семья приезжает сюда, в Краснодар, и побудет здесь некоторое время. Потом посмотрим. Я еще буду думать. Пока ничего не знаю. (Екатерина ПОТАПОВА)

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