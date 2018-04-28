Жирков тренируется с детьми перед матчем "Зенит" - ЦСКА. Видео

Защитник "Зенита" Юрий Жирков готовится к матчу 28-го тура чемпионата России против ЦСКА необычным способом. Футболист сыграл с детьми на детской площадке. Видео опубликовано в Твиттере питерского клуба. Подпись к нему такая: "Тренировка Юрия Жиркова перед матчем "Зенит" - ЦСКА".
Матч пройдет завтра, 29 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Тренировка Юрия Жиркова перед матчем #ЗенитЦСКА 💪😄 pic.twitter.com/2z3EkIzwjm– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 апреля 2018 г.