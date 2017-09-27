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16:35 | Футбол — РФПЛ

Жена Селихова опубликовала первое фото сына


Жена вратаря "Спартака" Александра Селихова Анна в своем Инстаграме опубликовала первую фотографию новорожденного сына. Мальчика назвали Артемом, его вес составил 4300 граммов, а рост -  57 сантиметров.

Напомним, что накануне Селихов дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Ливерпуля" (1:1). Голкипер вышел на поле вместо получившего травму Артема Реброва.

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