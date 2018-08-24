13:10 | Футбол — РПЛ

Жена Нобоа объявила о расставании с мужем

Кристиан НОБОА (справа) с женой Ольгой. Фото instagram.com/
Кристиан НОБОА (справа) с женой Ольгой. Фото instagram.com/

Ольга Нобоа-Романова, жена полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, объявила о расставании с футболистом. Также она поддержвала эквадорца после перенесенной им операции в связи с разрывом передней крестообразной связки правого коленного сустава. 

"Прошу угомониться публику моей Инста странички! Первое и самое важное, операция слава Богу прошла успешно. Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети!

И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!", - написала Нобоа-Романова в Инстаграме. 

 

Прошу угомониться публику моей Инста странички!) Первое и самое важное, операция слава Богу прошла успешно🙏🏼 Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключении третий момент, умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было!

Публикация от Olga Noboa Romanova (@olganoboaromanova) 23 Авг 2018 в 4:13 PDT

 

32-летний Нобоа получил тяжелейшую травму 19 августа в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1). Срок восстановления после такого повреждения составляет обычно шесть месяцев.

Нобоа из-за травмы "крестов" выбыл до конца года

К комментариям
9
Материалы других СМИ