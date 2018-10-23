22:40 23 октября | Футбол — РПЛ

Жена Кокорина: "Саше сейчас очень сложно, но ваша поддержка помогает ему держаться"

Обсудить
3

Гражданская жена нападающего "Зенита"  Александра Кокорина  Дарья Валитова поблагодарила всех тех, кто поддерживает его во время пребывания в СИЗО. 

Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо, - написала Валитова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

Опрос

Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...