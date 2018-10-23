Жена Кокорина: "Саше сейчас очень сложно, но ваша поддержка помогает ему держаться"

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова поблагодарила всех тех, кто поддерживает его во время пребывания в СИЗО.

- Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо, - написала Валитова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн