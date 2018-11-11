Жена Канунникова снова вспомнила шикарную свадьбу. Гостей развлекали Ургант и Меладзе

Супруга нападающего "Крыльев Советов" Максима Канунникова Катерина в своем Инстаграме опубликовала ряд видеороликов со своей свадьбы. Торжество состоялось 9 июня 2018 года.

Ведущим церемонии был Иван Ургант, а со сцены пел Валерий Меладзе.

Пользователи оценили свадебные видео:

- Очень красивые, счастья вам! - написала yul4ik28.

- Катюшааааа! Какие же вы нереально шикарные! Волшебно все! - такой комментарий оставила lizzie_sweezie.

- Какие вы классные ! А ты красавица, - написала lilichika.

Отметим, что концовку минувшего сезона Канунников провел в хабаровском "СКА", где он принял участие в девяти матчах и не забил ни одного гола.

Летом 2018 года Канунников перешел в "Крылья Советов". В текущем сезоне он провел 13 матчей за самарский клуб и забил 3 гола.

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