15:58 | Футбол — РПЛ

Жена Канунникова снова вспомнила шикарную свадьбу. Гостей развлекали Ургант и Меладзе

Обсудить
0

Супруга нападающего "Крыльев Советов"  Максима Канунникова  Катерина в своем Инстаграме опубликовала ряд видеороликов со своей свадьбы. Торжество состоялось 9 июня 2018 года.

Ведущим церемонии был Иван Ургант, а со сцены пел Валерий Меладзе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Катерина Канунникова (@katerina_kanunnikova9) 7 Ноя 2018 в 10:18 PST

Пользователи оценили свадебные видео:

Очень красивые, счастья вам! - написала yul4ik28.

- Катюшааааа! Какие же вы нереально шикарные! Волшебно все! - такой комментарий оставила lizzie_sweezie.

- Какие вы классные ! А ты красавица, - написала lilichika.

Отметим, что концовку минувшего сезона Канунников провел в хабаровском "СКА", где он принял участие в девяти матчах и не забил ни одного гола. 

Летом 2018 года Канунников перешел в "Крылья Советов". В текущем сезоне он провел 13 матчей за самарский клуб и забил 3 гола. 

Все о чемпионате России - здесь

Результаты опроса

66359 чел.

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
54.3%
"Зенит"
18.2%
"Спартак"
13.6%
ЦСКА
5.4%
"Краснодар"
3.5%
"Локомотив"
5.0%
"Ростов" или кто-то другой
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...