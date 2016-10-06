08:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" зимой хочет купить вратаря, нападающего и защитника?

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"Зенит" во время зимнего трансферного окна хочет приобрести игроков на три позиции, информирует Bobsoccer. Питерцы заняты поиском опытного вратаря, способного побороться с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым за статус первого номера.

Отмечается, что фамилии называть преждевременно, хотя с большой долей вероятности можно утверждать, что это будет российский голкипер.

Зимой "Зенит" также проявит высокую заинтересованность в приобретении нападающего и центрального защитника. Возобновятся переговоры с хавбеком из Латинской Америки, который перейдет в "Зенит" независимо от решения вопроса по Акселю Витселю. Бельгийский полузащитник может либо получить новый контракт в "Зените", либо при наличии выгодного предложения быть продан в один из итальянских клубов.
 

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/endru/blog/?item=361625

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