"Зенит" зимой хочет купить вратаря, нападающего и защитника?

"Зенит" во время зимнего трансферного окна хочет приобрести игроков на три позиции, информирует Bobsoccer. Питерцы заняты поиском опытного вратаря, способного побороться с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым за статус первого номера.

Отмечается, что фамилии называть преждевременно, хотя с большой долей вероятности можно утверждать, что это будет российский голкипер.

Зимой "Зенит" также проявит высокую заинтересованность в приобретении нападающего и центрального защитника. Возобновятся переговоры с хавбеком из Латинской Америки, который перейдет в "Зенит" независимо от решения вопроса по Акселю Витселю. Бельгийский полузащитник может либо получить новый контракт в "Зените", либо при наличии выгодного предложения быть продан в один из итальянских клубов.

