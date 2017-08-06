"Зенит" в третий раз забил пять голов "Спартаку" в Петербурге при судействе Вилкова

Победа "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России над "Спартаком" (5:2) стала третьей для питерцев, в которой они разгромили красно-белых в родных стенах при судействе Михаила Вилкова. Во всех домашних матчах сине-бело-голубые забивали в ворота москвичей пять голов при работе арбитра из Нижнего Новгорода.

В 2012 году "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:0, а спустя шесть лет – 5:2. Также Вилков обслуживал очный поединок команд в 2015 году, но встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //

Вилков получал "двойку" за ошибку в пользу "Спартака"