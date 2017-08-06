21:55 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" в третий раз забил пять голов "Спартаку" в Петербурге при судействе Вилкова

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Победа "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России над "Спартаком" (5:2) стала третьей для питерцев, в которой они разгромили красно-белых в родных стенах при судействе Михаила Вилкова. Во всех домашних матчах сине-бело-голубые забивали в ворота москвичей пять голов при работе арбитра из Нижнего Новгорода.

В 2012 году "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:0, а спустя шесть лет – 5:2. Также Вилков обслуживал очный поединок команд в 2015 году, но встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //
Вилков получал "двойку" за ошибку в пользу "Спартака"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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novic

При чём здесь Вилков?

23:19 6 августа

SergeyKa

"Pooh Надо валить из этой страны, где достояние (газпромовские) транжирят на зрелище для северной "столицы" © --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А что мешает? Вперёд, с ветром........ То же мне, нашли виновного - Вилков. То есть, если бы не он, спам бы выиграл? Будто все голы забиты с сомнительных нарушений...

22:46 6 августа

ki

mallwen - твои слова да богу в уши...

22:35 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Pooh, а нельзя? только московию веселить можно?

22:12 6 августа

Mad Butcher

Привозить не надо самим себе А бомжары еще облажаются

22:10 6 августа

mallwen

Хорошо, что 5. Может хоть так поймут, что усиливаться надо в защите и полузащите. И не для дубля покупать *подешовке *Селиховых, Тигиевых, Петковичей, а для ЛЧ и игры по 2 раза в неделю в основу серьёзного уровня исполнителей. Глушакову с такой игрой о повышении контракта даже и заикаться не стоит.

22:09 6 августа

wedes

А сколько было по 4 и по 3.

22:07 6 августа

Пушкарь в теме

И,главное,ВСЕ голы Зенита-ПО-ДЕЛУ!!!

22:05 6 августа

Великий Пу

"В 2012 году "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:0, а спустя шесть лет – 5:2."- это что, и в 2018 будет 5:2

22:03 6 августа

LTZ

Газпром всё купил, Гиннер всё купил. Короче все всё купили, кроме Спартака - бедняжки.

22:03 6 августа

Pooh

Надо валить из этой страны, где достояние (газпромовские) транжирят на зрелище для северной "столицы"

22:02 6 августа

shpasic

и при этом Вилков ставит пенальти только в пользу Спартака.

22:00 6 августа

баламошка

Рафик не виноват!) Зенит победил по делу.

22:00 6 августа