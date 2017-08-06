"Зенит" в третий раз забил пять голов "Спартаку" в Петербурге при судействе Вилкова

Победа "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России над "Спартаком" (5:2) стала третьей для питерцев, в которой они разгромили красно-белых в родных стенах при судействе Михаила Вилкова. Во всех домашних матчах сине-бело-голубые забивали в ворота москвичей пять голов при работе арбитра из Нижнего Новгорода.
В 2012 году "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:0, а спустя шесть лет – 5:2. Также Вилков обслуживал очный поединок команд в 2015 году, но встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //
Вилков получал "двойку" за ошибку в пользу "Спартака"
novic
При чём здесь Вилков?
23:19 6 августа
SergeyKa
"Pooh Надо валить из этой страны, где достояние (газпромовские) транжирят на зрелище для северной "столицы" © --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А что мешает? Вперёд, с ветром........ То же мне, нашли виновного - Вилков. То есть, если бы не он, спам бы выиграл? Будто все голы забиты с сомнительных нарушений...
22:46 6 августа
ki
mallwen - твои слова да богу в уши...
22:35 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Pooh, а нельзя? только московию веселить можно?
22:12 6 августа
Mad Butcher
Привозить не надо самим себе А бомжары еще облажаются
22:10 6 августа
mallwen
Хорошо, что 5. Может хоть так поймут, что усиливаться надо в защите и полузащите. И не для дубля покупать *подешовке *Селиховых, Тигиевых, Петковичей, а для ЛЧ и игры по 2 раза в неделю в основу серьёзного уровня исполнителей. Глушакову с такой игрой о повышении контракта даже и заикаться не стоит.
22:09 6 августа
wedes
А сколько было по 4 и по 3.
22:07 6 августа
Пушкарь в теме
И,главное,ВСЕ голы Зенита-ПО-ДЕЛУ!!!
22:05 6 августа
Великий Пу
"В 2012 году "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:0, а спустя шесть лет – 5:2."- это что, и в 2018 будет 5:2
22:03 6 августа
LTZ
Газпром всё купил, Гиннер всё купил. Короче все всё купили, кроме Спартака - бедняжки.
22:03 6 августа
Pooh
Надо валить из этой страны, где достояние (газпромовские) транжирят на зрелище для северной "столицы"
22:02 6 августа
shpasic
и при этом Вилков ставит пенальти только в пользу Спартака.
22:00 6 августа
баламошка
Рафик не виноват!) Зенит победил по делу.
22:00 6 августа