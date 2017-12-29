"Зенит" поздравил Паредеса со свадьбой

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил полузащитника Леандро Паредеса со свадьбой. 28 декабря аргентинец в Буэнос-Айресе женился на Камиле Галанте.
– "Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает новобрачным счастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего! – говорится в сообщении петербургского клуба.
Поздравляем Леандро Паредеса с бракосочетанием! 💍🍾– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 декабря 2017 г.
Cчастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего! #СоветДаЛюбовь pic.twitter.com/UBaXlRFzdp