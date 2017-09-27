"Зенит" поздравил Адвоката с юбилеем

"Зенит" на своей странице в Твиттере поздравил бывшего главного тренера Дика Адвоката с днем рождения. 27 сентября голландскому специалисту исполняется 70 лет.

"Дику Адвокату - 70! С днем ​​рождения, генерал!", - говорится в сообщении.

Напомним, Адвокат работал в "Зените" в период с 2006 по 2009 год, а также в сборной России с 2010 по 2012 год.