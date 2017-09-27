"Зенит" поздравил Адвоката с юбилеем

"Зенит" на своей странице в Твиттере поздравил бывшего главного тренера Дика Адвоката с днем рождения. 27 сентября голландскому специалисту исполняется 70 лет.
"Дику Адвокату - 70! С днем рождения, генерал!", - говорится в сообщении.
Напомним, Адвокат работал в "Зените" в период с 2006 по 2009 год, а также в сборной России с 2010 по 2012 год.
Дику Адвокаату – 70!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 сентября 2017 г.
Gelukkige verjaardag, generaal! pic.twitter.com/lhXingSu9j
merniloskut
Когда разоблачат все афёры бамжей с чёрным налом, то им точно потребуется адвокат и не один!
08:35