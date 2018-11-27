"Зенит" показал, как восстанавливается Нобоа. Видео

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал видео, на котором демонстрируется, как тренируется полузащитник Кристиан Нобоа. 33-летний эквадорец продолжает восстанавливаться после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной 19 августа 2018 года в домашнем матче против "Урала" (4:1).

- Ждем тебя, Кристиан Нобоа! - сообщается в официальном Твиттере петербургского клуба.

В текущем сезоне Нобоа провел 5 матчей за "Зенит" и забил 1 гол.

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