"Зенит" одержал четвертую победу на сборах, обыграв "Стумбрас"

"Зенит" победил литовский "Стумбрас" со счетом 2:0 в товарищеском матче на сборе в Турции. Гол на свой счет записал Леандро Паредес, который забил прямым ударом со штрафного с 18 метров. Еще один мяч залетел в ворота от головы защитника "Стумбраса" после удара Доменико Кришито.

Отметим, команды провели на поле два тайма по 35 минут.

Эта победа стала для петербуржцев четвертой на сборах – ранее в Дубае команда Роберто Манчини крупно обыграла "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1) и "Копенганен" (5:0). Вчера "Зенит" сыграл вничью с братиславским "Слованом" (0:0).

Товарищеский матч

"Зенит" - "Стумбрас" - 2:0 (1:0)

Голы: Садаускас, 15 - в свои ворота (1:0). Паредес, 62 (2:0).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Терентьев, Каккоев, Скроботов, Кришито (Капленко, 36), Нобоа, Паредес, Плетнев, Полоз, Панюков.

Предупреждение: Нобоа, 19.

Судья: Корпальски (Польша).

5 февраля. Белек. Стадион "Calista Luxury Resort Sports Center".

Фурсенко приехал, Кришито вернулся, Черчесов посмотрел