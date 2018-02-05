"Зенит" одержал четвертую победу на сборах, обыграв "Стумбрас"

"Зенит" победил литовский "Стумбрас" со счетом 2:0 в товарищеском матче на сборе в Турции. Гол на свой счет записал Леандро Паредес, который забил прямым ударом со штрафного с 18 метров. Еще один мяч залетел в ворота от головы защитника "Стумбраса" после удара Доменико Кришито.
Отметим, команды провели на поле два тайма по 35 минут.
Эта победа стала для петербуржцев четвертой на сборах – ранее в Дубае команда Роберто Манчини крупно обыграла "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1) и "Копенганен" (5:0). Вчера "Зенит" сыграл вничью с братиславским "Слованом" (0:0).
Товарищеский матч
"Зенит" - "Стумбрас" - 2:0 (1:0)
Голы: Садаускас, 15 - в свои ворота (1:0). Паредес, 62 (2:0).
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Терентьев, Каккоев, Скроботов, Кришито (Капленко, 36), Нобоа, Паредес, Плетнев, Полоз, Панюков.
Предупреждение: Нобоа, 19.
Судья: Корпальски (Польша).
5 февраля. Белек. Стадион "Calista Luxury Resort Sports Center".
Фурсенко приехал, Кришито вернулся, Черчесов посмотрел
(Авто)Гол! 1:0! #ЗенитСтумбрас #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/YBTuRihao4– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 февраля 2018 г.
🔝🔝🔝 🎯🎯🎯 @LParedss #ЗенитСтумбрас #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/6YyPzEWS5o– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 февраля 2018 г.
shpasic
Паредес обыграл Стумбрас.
13:47
bep77
Паредес перед своим голом со штрафного не попал п створ с точки.
12:59
bep77
А хто пеналь не забил?
12:53
bep77
Serenky25 ======== Сённи на поляне были другие люди.
12:52
Serenky25
Форсированная подготовка. Итог известен
12:37