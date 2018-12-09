"Зенит" дома проиграл "Рубину". Преимущество над "Краснодаром" – 1 очко

"Зенит" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата России уступил "Рубину" (1:2). В составе гостей дубль оформил защитник Егор Сорокин, у сине-бело-голубых с пенальти отличился Леандро Паредес.

Несмотря на это поражение, "Зенит" (34 очка) ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером, но преимущество над "Краснодаром" (33) сократилось до минимального.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Рубин" (Казань) – 1:2 (0:1)

Голы: Сорокин, 7 (0:1). Сорокин, 50 (0:2). Паредес, 59 - с пенальти (1:2).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный, 55), Дриусси, Шатов.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Абдуллин (Степанов, 63), Сесар Навас, Уремович, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Могилевец, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 85).

Предупреждения: Эрнани, 18. Шатов, 28. Байрамян, 29. Калинин, 39. Нету, 48. Паредес, 55. Сагитов, 61. Уремович, 78. Маркизио, 85. Гранат, 90+4.

Судьи: Матюнин. Чельцов, Шаламберидзе (все - Москва).

​9 декабря. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 48657 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам