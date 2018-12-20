22:30 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш показал человека, который изменил его жизнь

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Нападающий "Спартака"  Зе Луиш впервые с 28 октября поделился новой фотографией в Инстаграме. На ней 27-летний форвард запечатлен вместе со своей девушкой Алесей. 

- Ура, это твой день! Нет слов, чтобы выразить мое счастье. Ты просто изменила мою жизнь. Я хочу быть с тобой всегда... мои 50 %. Я очень сильно люблю тебя, с днем рождения! - написал Зе Луиш.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 24 матча за "Спартак", забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

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