"Зая готовится к следующей игре". Как Зе Луиш восстанавливается после матча с "Вильярреалом"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3) проходит восстановительный процесс дома под присмотром своей девушки.

Форвард, оформивший дубль, надел на ноги специальную систему восстановления, суть которой заключается в последовательном пульсирующем сжатии. Девушка засняла это на видео, при этом сказав: "Мой зая, готовится к следующей игре, уже в воскресенье".

Напомним, "Спартак" в 10-м туре чемпионата России сыграет с "Енисеем"​.