"Зая готовится к следующей игре". Как Зе Луиш восстанавливается после матча с "Вильярреалом"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3) проходит восстановительный процесс дома под присмотром своей девушки.
Форвард, оформивший дубль, надел на ноги специальную систему восстановления, суть которой заключается в последовательном пульсирующем сжатии. Девушка засняла это на видео, при этом сказав: "Мой зая, готовится к следующей игре, уже в воскресенье".
Напомним, "Спартак" в 10-м туре чемпионата России сыграет с "Енисеем".
Моя зая... pic.twitter.com/eJRqBcZMQv– Никита Камышев (@SkifFc) 5 октября 2018 г.
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