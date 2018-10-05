13:33 | Футбол — РПЛ

"Зая готовится к следующей игре". Как Зе Луиш восстанавливается после матча с "Вильярреалом"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3) проходит восстановительный процесс дома под присмотром своей девушки.

Форвард, оформивший дубль, надел на ноги специальную систему восстановления, суть которой заключается в последовательном пульсирующем сжатии. Девушка засняла это на видео, при этом сказав: "Мой зая, готовится к следующей игре, уже в воскресенье".

Напомним, "Спартак" в 10-м туре чемпионата России сыграет с "Енисеем"​.

 

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
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