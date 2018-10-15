Защитник "Томи" Тихий: "Мы поедем на матч в Курск, но ждем реакции начальства на уровне губернатора"

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий подтвердил "СЭ", что игроки сибирской команды не планируют бойкотировать ближайшие матчи Олимп-ФНЛ и отправятся на игру 17-го тура с "Авангардом", которая пройдет в субботу, 20 октября.

- Мы поедем в Курск, - сказал Тихий. - Команда пообщалась со спортивным директором клуба, и пришли к пониманию. На данный момент будем заниматься своим делом, но ждем реакции со стороны вышестоящего начальства. Насколько я понял, вопрос будет решаться на уровне губернатора.

В прошлую субботу на встречу 16-го тура тура с "Сочи" (1:0) сибиряки вышли на шесть минут позже запланированного времени начала в майках с надписью "Томь - результат за бесплатно". (Евгений Белоусов)