За что назначен пенальти в ворота "Анжи"?

На 43-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Ростов" – "Анжи" арбитр Михаил Вилков принял очень спорное решение. Судья наказал гостей 11-метровым, решив, что после удара Сергея Паршивлюка Сергей Брызгалов сыграл рукой.

При просмотре видеозаписи можно предположить, что мяч действительно попал в руку футболиста махачкалинской команды. Но в правую, которая прижата к телу и его площадь не увеличивала. А не в левую, отставленную в сторону.

Обращает на себя внимание и позиция Вилкова. Не исключено, что он назначил пенальти, получив сигнал от второго ассистента Дмитрия Чельцова.

К сожалению, в последние два месяца очень трудно понять логику действий наших арбитров в моментах, когда в штрафной площади случается контакт мяча с рукой. Единообразной трактовки нет. Решения судей в схожих эпизодах нередко полностью противоположны. (Александр БОБРОВ)​