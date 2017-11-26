За что назначен пенальти в ворота "Анжи"?

На 43-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Ростов" – "Анжи" арбитр Михаил Вилков принял очень спорное решение. Судья наказал гостей 11-метровым, решив, что после удара Сергея Паршивлюка Сергей Брызгалов сыграл рукой.
При просмотре видеозаписи можно предположить, что мяч действительно попал в руку футболиста махачкалинской команды. Но в правую, которая прижата к телу и его площадь не увеличивала. А не в левую, отставленную в сторону.
Обращает на себя внимание и позиция Вилкова. Не исключено, что он назначил пенальти, получив сигнал от второго ассистента Дмитрия Чельцова.
К сожалению, в последние два месяца очень трудно понять логику действий наших арбитров в моментах, когда в штрафной площади случается контакт мяча с рукой. Единообразной трактовки нет. Решения судей в схожих эпизодах нередко полностью противоположны. (Александр БОБРОВ)
Platinum1991
Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал Вилков! Мяч попал в руку Бразгалову, а игры рукой НЕ БЫЛО! Не было! Такие пенали ставят только согласно ЦЕНЫ вопроса, а забесплатно такие пенали НЕ СТАВЯТ! Не ставят! Вот и делайте выводы! Как теперь Будогосский будет отмазывать Вилкова! Судейство ДВОЕШНОЕ! Решения противоположны, потому что арбитры судят по ПОНЯТИЯМ, а не по правилам! Правила - это ширма за которую прячутся арбитры и ВЫДУМЫВАЮТ себе отмазки для коррупционной смазки! Ведь те же правила под себя писали арбитры. Скандальное судейство Вилкова напрямую повлияло на результат игры, несмотря на то, что Ростов забил второй! Складывается такое впечатление, что арбитры уже загодя утвердили свою первую жертву и сплавляют Анжи в ФНЛ! Что и требовалось доказать!
18:55
alex-ls
жаль что господин Бобров подобен нашим судьям и пропускает 2/3 эпизодов спорных мимо глаз... Смахивает на заказ все это...
18:53