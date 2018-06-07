За четыре года Пермский край выделил "Амкару" почти 1,5 миллиарда рублей

Правительство Пермского края продолжает финансовую поддержку "Амкара". Об этом "СЭ" рассказали в пресс-службе регионального Министерства спорта.

– Правительство Пермского края понимает важность и значимость профессиональных клубов в спортивной пирамиде региона, поэтому ежегодно на их поддержку выделяются значительные средства. В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 миллиона рублей, их них 201 миллион предусмотрен на ФК "Амкар". В общей сложности в период с 2015 по 2018 годы футбольному клубу из краевого бюджета выделено 1 миллиард 425 миллионов рублей. Финансирование профессиональных клубов в Пермском крае осуществляется на паритетных условиях 50/ 50, эта схема сохранится и в дальнейшем. Кроме того, улучшается материально-техническая база. В Перми построен крытый футбольный манеж, где будут готовиться молодые футболисты, кадровый резерв для "Амкара", – сообщили в пресс-службе Минспорта края.

Завтра, 8 июня, "Амкар" может быть лишен лицензии РФПЛ, если не предоставит финансовые гарантии на будущий сезон. В пресс-службе Минспорта эту информацию оставили без комментариев. (Игорь НОВИКОВ)