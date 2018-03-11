Юрий Жирков: "Поле в Ростове тяжелое, наверное, от этого так много травм"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после первого тайма матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что тяжелое поле сказалось на повреждениях одноклубников. Напомним, что прямо перед началом игры повреждение получил голкипер Андрей Лунев, а через три минуты после стартового свистка на носилках унесли защитника Эмануэля Мамману.

– Травмы? Да, тяжелое поле, наверное, это сказывается, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Жирков. – Наверное, от этого так много травм. После повреждений игроков поменяли схему, начали играть в привычные четыре защитника. Тяжелое поле, но команды имеют моменты, создают их, так что игра интересная.

Матч "Ростов" - "Зенит"