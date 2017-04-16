Юрий Семин: "Я же не говорил переносить финал Кубка России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:1) подчеркнул, что туляки здорово играли в атаке. Специалист отметил влияние гола полузащитника Мануэла Фернандеша на дальнейший ход матча.

– "Арсенал" хорошо играл в обороне, у нас были большие проблемы, потому что идти в атаку на 10 человек, которые хорошо располагаются, было сложно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Нужен был гол, и он состоялся. Если бы не великолепный удар Фернандеша, нам было бы тяжело даже против 10 игроков соперника.

Игра атаки? В чем-то доволен, в чем-то нет. Когда появилось пространство – пошли атаки сходу, но не хватает реализации. Тем не менее, недоволен игрой с точки зрения реализации плана на игру. Первый наш гол сыграл очень важную роль, дальше нам было легче.

Тула – футбольный город. Здесь великолепное поле. Ведь можем же сделать хороший газон даже в такой период, хотя здесь климат такой же, как и во многих наших регионах. Желаю "Арсеналу" сохранить место в премьер-лиге.

Календарь? А какой смысл о нем говорить? Все должны быть в равных условиях перед финалом Кубка. Я же не говорил переносить решающий матч, я говорил сделать равные условия для обоих финалистов. Это же я могу повторить сейчас – зеркально равные условия. "Локомотив" никого не боится и знает себе цену, но должно быть все корректно, а этого нет, на мой взгляд.

Трансляция матча "Локомотив" – "Арсенал"