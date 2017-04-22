Юрий Семин: "Судья должен быть очень строго наказан"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:3) отметил, что судья допустил грубые ошибка и должен быть наказан. По мнению Семина, арбитр Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом, как сообщалось ранее, арбитр уже принес тренеру свои извинения.

– У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан, – цитирует ТАСС Семина. – Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Амкар"