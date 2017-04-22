22:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче "Локомотив" - "Амкар"

0
0
0
0

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром" (3:3), принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки. По мнению Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. Судья извинился в подтрибунном помещении после матча.

– А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно, – цитирует ТАСС Семина.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4204287

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий