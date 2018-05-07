Юрий Семин: "Продление контракта накануне матча с "Зенитом" не сыграло никакой роли"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. 70-летний специалист отметил, что заключениие нового контракта с клубом накануне чемпионского матча с "Зенитом" (1:0) дополнительно не мотивировало железнодорожников.

- Перед матчем с "Зенитом" с вами подписали новый контракт. Не поверю, что это не добавило вам и игрокам какую-то толику позитива, спокойствия, уверенности, которая, может, и помогла в этом матче.

- Уверенность либо есть, либо ее нет. Поэтому ни один контракт уверенности не создает. Для моего самочувствия самое лучшее - это когда моя команда играет с грандами. И решается - или все, или ничего. Это мне очень нравится. Наверное, я не спокоен, эмоционален. Но для меня контракт не сыграл никакой роли. Очень благодарен главе "РЖД" Олегу Белозерову и совету директоров. Но я уже был весь в игре. Может, болельщикам это помогло - в том, что они были такие по-хорошему агрессивные и так здорово нас поддерживали.

- Как вы думаете - если бы не запомнившаяся многим ваша реплика про "пятую колонну", решил бы Белозеров принять столь оперативное решение по новому контракту?

- Не знаю. В тот момент мне задали вопрос - и я ответил.

- На эмоциях?

- Эмоции всегда есть. После матча мне очень понравился один момент. После матча выходим. Победители. И встречают нас две женщины, наши уборщицы. И они рады тому, что их "Локомотив" выиграл, и они - в этой команде. У нас всегда так было. Люди были едины. Наши уборщицы плакали, когда "Локомотив" проигрывал. И они счастливы, когда он выиграл. Вместе с болельщиками. И что может быть прекраснее? Ничего!

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"