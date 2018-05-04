18:55 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" продлил контракт с Семиным

Юрий СЕМИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Как и предполагал "СЭ", "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Юрием Семиным.​

70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1, информирует клубный Твиттер.

По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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waleriy

Ну все теперь палычу можно расслабиться. Теперь команда покатится вниз

20:18

awko29

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

20:09

maks55555

150 миллионов рублей примерно, очень хорошо для Семина.

20:06

Serenky25

Теперь Локо сольет синиту и арсеналу. Ибо задачи выполнены. У Шпалыча контракт есть и 2 ляма евро в 70 лет. Нафиг они в 70 лет? Я не доживу даже. Геркус в синит. Божович в синит. Венгер в Арсенал. Спартак чемпион! Краснодар в ЛЧ. Березуцкие на пенсию...и только Леннорыч думает как погасить % по кредитам сплавив Головина по дороже. Сезон удался.

19:57

vorogodov

Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

19:36

Никто62

Ну вот и все стало ясно-не выигрывали спецом чтоб дожать руководство на новый контракт с шпалычем.Теперь Зени кирдык Локо чемпион.И Миранчуки с Фарфаном и Фернандошем остануться.Слава богу!

19:29

randomandalice

Походу Геркулес окончательно решил смыться в сенит

19:02

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