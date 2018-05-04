"Локомотив" продлил контракт с Семиным

Как и предполагал "СЭ", "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Юрием Семиным.
70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1, информирует клубный Твиттер.
По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.
Семин, Каррера, Манчини: игры на нервах //
Юрий Семин: "Всю ответственность за результат беру на себя"
Очень хорошие новости!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 мая 2018 г.
Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с "Локомотивом" по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда?
Все подробности – совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8
waleriy
Ну все теперь палычу можно расслабиться. Теперь команда покатится вниз
20:18
awko29
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:09
maks55555
150 миллионов рублей примерно, очень хорошо для Семина.
20:06
Serenky25
Теперь Локо сольет синиту и арсеналу. Ибо задачи выполнены. У Шпалыча контракт есть и 2 ляма евро в 70 лет. Нафиг они в 70 лет? Я не доживу даже. Геркус в синит. Божович в синит. Венгер в Арсенал. Спартак чемпион! Краснодар в ЛЧ. Березуцкие на пенсию...и только Леннорыч думает как погасить % по кредитам сплавив Головина по дороже. Сезон удался.
19:57
vorogodov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
19:36
Никто62
Ну вот и все стало ясно-не выигрывали спецом чтоб дожать руководство на новый контракт с шпалычем.Теперь Зени кирдык Локо чемпион.И Миранчуки с Фарфаном и Фернандошем остануться.Слава богу!
19:29
randomandalice
Походу Геркулес окончательно решил смыться в сенит
19:02