"Локомотив" продлил контракт с Семиным

Очень хорошие новости!



Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с "Локомотивом" по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда?



Все подробности – совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8