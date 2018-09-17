19:02 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин о контракте Фернандеша: "Всегда хотел, чтобы хорошие игроки у нас оставались"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника команды Мануэла Фернандеша.

- Вы бы хотели, чтобы Фернандеш остался на более длительный срок, чем сейчас предполагает контракт?

- Я всегда хотел, чтобы хорошие игроки у нас оставались.

После матча чемпионата России с "Динамо" (1:1, 14 сентября) Фернандеш заявил, что руководство "Локомотива" относится к нему неуважительно в вопросе продления контракта, который истекает в июне 2019 года. (Илья Андреев)

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