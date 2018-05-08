Юрий Семин: "Нам очень тяжело это далось. Были шесть лет, когда команда практически ни на что не претендовала"

Тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем "СЭ". По словам специалиста, это золото далось ему и команде очень тяжело.

– Помните первое свое золото 16 лет назад?

– Помню. Стадион "Динамо", потрясающий золотой матч с ЦСКА, полные трибуны. Но тогда было больше болельщиков армейцев. Теперь – совсем другая история. А вот матчи получились похожие, очень сложные. И решил все в обоих случаях один гол. Противостояние с Валерием (Газзаевым. – Прим. "СЭ") было серьезным. Мы дружим по сей день, и он поздравил меня с нынешним золотом. Он завоевал много трофеев, мне нужно его догнать. Остается еврокубок!

– Тогда, в 2002-м, ваше первое золото было долгожданным, но не помним, что вы плакали бы на поле. А теперь слезы были. Какова их природа? Ведь вы столько всего уже выиграли.

– Я – человек крепкий, но эмоциональный. Посмотрел на радость наших болельщиков, которые дождались этого момента, – и самого пробрало. Нам очень тяжело все это далось. Были шесть лет, когда команда практически ни на что не претендовала и из гранда превратилась в середняка.

– Имеете в виду годы при Ольге Смородской?

– Неважно при ком.

Полное интервью Семина – скоро в "СЭ"