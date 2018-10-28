Юрий Семин: "Надеемся, что Фарфан и Рыбус скоро выйдут на поле. У "Локомотива" очень много травмированных"

Главный тренер "Локомотива"​ Юрий Семин накануне матча 12-го тура российской-премьер-лиги с "Енисеем" отметил, что надеется на возвращение травмированных игроков в строй. Накануне игры стало известно, что игроки команды Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус не полетят в Красноярск.

- После еврокубкового матча вы отправились в Красноярск. В чем плюс, а в чем минус?

- Плюс в том, что чемпионат продолжается после еврокубков, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Мы приезжаем в красивый, прекрасный город, обновленный стадион. Это матч чемпионата России - наверное, это самое главное.

- Что лучше: длительный перелет или соперник из верхней части таблицы?

- Перелет прошел замечательно, всего лишь 4 часа. Разница небольшая. Тоже 4. В Хабаровске было и больше.

- Фарфан и Рыбус на походе к возвращению в состав команды. У "Локомотива" появится вариативность состава?

- Мы надеемся, что в ближайшее время кто-то из них обязательно выйдет на поле. А так травмированных очень много, не играет практически пол команды, причем ведущих игроков. Работаем, надеемся. Предугадать, когда и как это будет - очень сложно.

"Енисей" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)