Юрий Семин: "Может, Лоськов решит играть дальше"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (4:0) отметил, что для него главное – результат. Напомним, что прошедшая встреча стала прощальной для 43-летнего полузащитника Дмитрия Лоськова. Он провел на поле 12 минут.

Также после матча игроки железнодорожников продемонстрировали болельщикам Кубок России, который они завоевали 2 мая в игре с "Уралом" (2:0), и совершили круг почета. Добавим, что болельщики на 70-й минуте встречи развернули 70 баннеров в честь юбилея Семина.

– Какое из событий для меня самое важное в этой встрече? Конечно, сегодня самое важное это победа. Она нам очень нужна, – отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы в турнирной таблице должны набирать очки. Борьба еще не закончена.

Кубок – это уже вчерашний день. Мы показали его болельщиками. Хорошо, что Лоськов закончил в такой атмосфере и победой команды. Может, он решит еще дальше играть. Посмотрим.

Я видел баннеры, но не знал, что их 70. Спасибо большое болельщикам, которые всегда поддерживали.

Цели на следующий сезон? Давайте завершим этот.

Трансляция матча "Локо" – "Оренбург"