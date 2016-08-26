Юрий Семин: "Лоськова и Хапова вернули в "Локомотив" по моей рекомендации"

Вернувшийся на пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что клуб рассматривает возможность возрождения второй команды. Специалист отметил, что в молодежной команде смогли бы найти работу ветераны клуба.

– Вы пришли к соглашению с руководителями по поводу людей, которые войдут в ваш штаб?

– Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и президент Илья Геркус поддерживают меня в том, что нужно опираться на тех, кто принес клубу славу, большие победы. Поэтому моим первым помощником остается Олег Пашинин, сохранят свои места Саркис Оганесян, а также Дмитрий Лоськов и Заур Хапов, которых вернули по моей рекомендации. Возможно, к нам присоединится Юрий Батуренко – универсальный специалист, с которым трудился в последние годы.

Очень рад, что по-прежнему на месте Егорыч – наш легендарный администратор Анатолий Машков, что проделывает огромную работу, на мой взгляд, непосильную для молодых, Владимир Коротков. Хочу через вашу газету поздравить его с 75-летием.

– При этом за время вашего отсутствия из "Локо" покинула большая группа ваших соратников.

– У каждого руководителя свои взгляды на кадровую политику. Но сейчас не вижу смысла вдаваться в прошлое. Наша задача смотреть вперед, прервать то безвременье, когда "Локомотив" оставался без высоких достижений.

– Намерены ли возрождать вторую команду, распущенную прежним руководством?

– Разговор на эту тему был, инициировал его Корнеев, а я полностью поддерживаю его предложение. На примере "Спартака-2", выдвинувшего в первый состав Кутепова, да и других молодых приблизивших к основе, мы видим огромную пользу от фарм-клуба. В котором, кстати, могли бы найти работу ветераны "Локо", стремящиеся проявить себя в тренерской профессии.

– Имеете в виду Владимира Маминова?

– Володя сейчас главный тренер клуба второго дивизиона "Солярис", но на взятом нами направлении потребуются преданные "Локомотиву" люди. Будем поддерживать контакт с ними. (Павел АЛЕШИН)