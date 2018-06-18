Юрий Семин: "Конечно, пусть Жемалетдинов возвращается в "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заинтересован в 21-летнем нападающем Рифате Жемалетдинове, который, по данным "СЭ", сегодня перешел к железнодорожникам из "Рубина". Форвард является воспитанником москвичей, но в 2016 году перебрался в Казань.

- Подтверждаете, что Жемалетдинов стал игроком "Локомотива"?

- Пока не могу подтвердить. Когда увижу его на тренировке, тогда дам подтверждение.

- Но вы заинтересованы в услугах воспитанника?

- Конечно. Надо, чтобы возвращался.

- О какой продолжительности контракта идет речь?

- Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.

В минувшем сезоне Жемалетдинов провел 23 игры, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. (Андрей СИЗЯКИН)

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