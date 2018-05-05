Юрий Семин: "К "Зениту" готовились в обычном режиме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне матча 29 тура РФПЛ с "Зенитом" рассказал, что особой подготовке к этой игре у команды не было. Отметим, в случае победы железнодорожники могут оформить чемпионство.

– Особенных деталей при подготовке к матчу не было, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Кто-то травмирован, кто-то чуть больше тренировался, кто-то меньше. Готовились в обычном игровом режиме. Ощущение праздника? Ощущение праздника будет, если мы выиграем матч. Это для нас самое важное.

Перед этой игрой "Локомотив" занимает первую строчку в таблице РФПЛ с 57 очками. "Зенит" идет пятым, имея в активе 50 баллов.