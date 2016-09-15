Юрий Семин: "Игра с "Уфой" не менее важна, чем матч со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что на старте сезона все команды находятся примерно в одинаковом состоянии. По словам специалиста, для железнодорожников встреча с уфимцами важна не меньше, чем игра со "Спартаком" (0:1).

- Как проходит подготовка к матчу с "Уфой"?

- Могу сказать, что все идет в плановом режиме. После игры со "Спартаком" у нас не травмированных футболистов. Все ребята находятся в боевой готовности. Есть небольшие корректировки в тренировочной программе. Предстоящая игра с "Уфой" для нас не менее важная, чем встреча со "Спартаком". На старте сезона все команды находятся примерно в одинаковом состоянии, все хорошо ведут борьбу, игры проходят тяжело. К этому мы и готовимся.

- Встреча с "Уфой" наверняка будет развиваться по-другому сценарию. Тогда вы отмечали. Что было очень много борьбы и играли равные соперники. В предстоящем матче все ждут от "Локомотива" игры первым номером.

- Что значит первым или вторым номером? Самое главное - правильно играть и соблюдать баланс в атакующих и оборонительных действиях. А уже встреча покажет, кто будет играть первым и вторым номером. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)