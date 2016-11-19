16:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Игра с "Оренбургом"? Сложно было смотреть – холодно"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Оренбургом" (1:1) в гостевом матче 14-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что его подопечные были ближе к победе, чем соперник. Также Семин отметил непростые погодные условия.

– Результатом недоволен, мы были ближе к победе, – подчеркнул Семин. – Но футбол есть футбол. Конечно, в таких погодных условиях сложно предъявлять игрокам супертребования – мяч более жесткий, ноги ничего не чувствуют. Болельщики – герои, ничья есть ничья.

– Игра вам понравилась?

– Моментами – да, моментами – нет. Вообще ее сложно было смотреть – очень холодно было.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вопреки

"...были ближе к победе.." - вот бесстыжий. С одним ударом в створ в первом тайме и 0 вообще во втором... и это с "Оренбургом" !!! Кто еще стоит горой за старого говоруна, обещавшего дать результат к истечению шестого года работы в Локо ?

17:19

shpasic

Браво, Сёмин! Рабинер тебе аплодирует! ))

16:45

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