Юрий Семин: "Игра с "Оренбургом"? Сложно было смотреть – холодно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Оренбургом" (1:1) в гостевом матче 14-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что его подопечные были ближе к победе, чем соперник. Также Семин отметил непростые погодные условия.

– Результатом недоволен, мы были ближе к победе, – подчеркнул Семин. – Но футбол есть футбол. Конечно, в таких погодных условиях сложно предъявлять игрокам супертребования – мяч более жесткий, ноги ничего не чувствуют. Болельщики – герои, ничья есть ничья.

– Игра вам понравилась?

– Моментами – да, моментами – нет. Вообще ее сложно было смотреть – очень холодно было.