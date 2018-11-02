Юрий Семин: "Чемпионства "Локомотива" уже во втором своем сезоне после возвращения не ждал и я сам"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своей недавно изданной книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" рассказал о том, что не ожидал чемпионства уже во втором сезоне после возвращения в команду. Он отметил, что в клубе было слишком много было потерь, особенно в линии полузащиты, в группе атаки.

- Но честно признаюсь, чемпионства "Локомотива" уже во втором своем сезоне после возвращения не ждал и я сам. Слишком много было наломано дров в предыдущие шесть лет, чтобы сразу на равных включиться в борьбу за высокие места с "Зенитом", ЦСКА, "Спартаком". Слишком много было потерь, особенно в линии полузащиты, в группе атаки, - приводит ТАСС отрывок из книги Семина.

Со скандалом из команды ушли, например, очень сильные хавбеки Лассана Диарра, ныне выступающий за один из европейских топ-клубов – французский "Пари Сен-Жермен", и Мубарак Буссуфа, сыгравший на мировом первенстве-2018 за сборную Марокко. Очень пригодился бы нам и форвард Бай-Умар Ньясс, проданный английскому "Эвертону". Совершенно непонятным, особенно при дефиците нападающих, выглядел и трансфер талантливого локомотивского воспитанника Рифата Жемалетдинова в "Рубин".

В первый после возвращения сезон-2016/17 мне нужно было понять, что у меня за команда, чем дышат игроки, нацелить их на высокие задачи, определить, кто способен их решать, а кто нет. Ну и при этом занять, конечно, место в таблице, приличествующее нынешнему имиджу "Локомотива". Что-то удалось, что-то не совсем.