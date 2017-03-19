Юрий Газинский: "Для победы "Краснодару" не хватило гола"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после ничьей в домашнем матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) заявил, что его команда не смогла забить голы из-за качественных действий соперника в обороне. По словам Газинского, пауза на игры национальных сборных пойдет команде на пользу, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Для победы не хватило гола, очень обидно, – отметил Газинский. – Нам нужно было брать очки, тем более в матче с прямым конкурентом. Но это не удалось.



– Команда морально подсела или не хватает "физики"?



– В принципе, моменты были, после которых мы должны были забивать. Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то мастерства не хватило.



– Пауза в чемпионате пойдет на пользу?



– У нас сейчас остался только один турнир, где мы принимаем участие, – это чемпионат России. Я думаю, теперь мы и восстанавливаться будем лучше, поэтому, наверно, пауза где-то пойдет нам на пользу.



– Почему только в концовке матча "Краснодар" смог добавить?



– Игроки "Уфы" хорошо оборонялись, не давали нам играть так, как мы можем. У нас не было моментов как таковых, были подходы к воротам.