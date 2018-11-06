Юран не комментирует свое назначение главным тренером "Уфы"

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран, который завтра должен возглавить "Уфу", не стал комментировать свое будущее назначение. По данным "СЭ", 49-летний специалист уже завтра проведет первую тренировку башкирской команды.

- В Уфе ли я? Без комментариев, извините, - сказал Юран.

После 13 туров "Уфа" под руководством Сергея Томарова занимает 15-е место в чемпионате России. Сегодня команда из столицы Башкирии дома уступила "Крыльям Советов" (1:2). (Андрей Сизякин)

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