Йоан Молло: "Я люблю "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) выразил надежду на то, что сможет помочь команде набрать много очков, информирует Rusfootball.info. Француз заявил, что ему нужно три-четыре недели, чтобы набрать оптимальные кондиции.

– В прошлом сезоне в команде не играли Мбакогу и Паскуато. Как вам играется с новыми партнерами?



– Это хорошие игроки. Мне нравится играть с ребятами, у нас футболисты очень хорошего уровня. Что касается меня лично, то мне нужно три-четыре недели, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Последние месяцы я провел без футбола и по-настоящему хороших тренировок.



– Что изменилось в команде по сравнению с прошлым сезоном?



– Я здесь всего 7-10 дней, этого недостаточно, чтобы заметить какую-то разницу по сравнению с прошлым сезоном. В футболе разговоры и решения строятся на результате, на том, победил ты или проиграл. И побеждает, и проигрывает команда. Повторюсь, что я люблю эту команду и надеюсь принести ей много очков.

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Йоан Молло: "Я вернулся в "Крылья Советов", чтобы побеждать. Ненавижу проигрывать"