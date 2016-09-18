Йоан Молло: "Я вернулся в "Крылья Советов", чтобы побеждать. Ненавижу проигрывать"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) выразил разочарование в связи с итоговым результатом. Француз отметил, что хочет регулярно побеждать.

– Мы неплохо играли сегодня, – цитирует Rusfootball.info Молло. – На самом деле, ничего еще не закончено. Мы должны биться и мы должны оставаться сильными. Именно в этом состоит футбол. Часто он строится из каких-то деталей, маленьких моментов, в том числе сегодня исход матча решил один угловой. Так бывает. У нас было мало шансов, но, все-таки, свои моменты мы имели, но не смогли реализовать. Не считаю, что мы играли плохо. Я ненавижу проигрывать. Повторюсь, что ничего не закончено.



– Какие эмоции от возвращения в Самару?



– Я живу для того, чтобы выигрывать, и для того, чтобы побеждать! Безусловно, слова фанатов о возвращении меня радуют. Однако то, что мы проиграли... Я приехал сюда чтобы побеждать и приносить очки своей команде.



Новички в команде? У нас хороший коллектив. Мне нравится играть, у нас игроки очень хорошего уровня. Что касается меня, то мне нужно три-четыре недели, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Последние 5 месяцев я провел без футбола и хороших тренировок.

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