Йоан Молло: "Я вернулся в "Крылья Советов", чтобы побеждать. Ненавижу проигрывать"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) выразил разочарование в связи с итоговым результатом. Француз отметил, что хочет регулярно побеждать.
– Мы неплохо играли сегодня, – цитирует Rusfootball.info Молло. – На самом деле, ничего еще не закончено. Мы должны биться и мы должны оставаться сильными. Именно в этом состоит футбол. Часто он строится из каких-то деталей, маленьких моментов, в том числе сегодня исход матча решил один угловой. Так бывает. У нас было мало шансов, но, все-таки, свои моменты мы имели, но не смогли реализовать. Не считаю, что мы играли плохо. Я ненавижу проигрывать. Повторюсь, что ничего не закончено.
– Какие эмоции от возвращения в Самару?
– Я живу для того, чтобы выигрывать, и для того, чтобы побеждать! Безусловно, слова фанатов о возвращении меня радуют. Однако то, что мы проиграли... Я приехал сюда чтобы побеждать и приносить очки своей команде.
Новички в команде? У нас хороший коллектив. Мне нравится играть, у нас игроки очень хорошего уровня. Что касается меня, то мне нужно три-четыре недели, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Последние 5 месяцев я провел без футбола и хороших тренировок.
Дополнительная информация
http://www.rusfootball.info/rss/1146376591-yoan-mollo-ya-zhivu-dlya-togo-chtoby-vyigryvat-i-dlya-togo-chtoby-pobezhdat.html
serzheo
Ждем отмены лимита и по 10 Молло в каждом клубе. Оно, вишь, вернулось... как же без него раньше жили?
21:58
EVIL915
Vedi====Ты лучше играешь? С кем контракт?
21:17
Vedi
Мессия вернулась , в Сент Этьен не нужен , а в КС спаситель . 5 месяцев НИ КТО не брал - уровень однако .
20:58