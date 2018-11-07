Вячеслав Грозный: "Нужно гордиться, что украинский тренер работал в "Спартаке"

Бывший тренер "Спартака" и "Терека" (ныне "Ахмат") Вячеслав Грозный сказал, что испытывает гордость за свой период работы в московском клубе. Сейчас он возглавляет киевский "Арсенал".

- Кто-то из украинских тренеров побеждает за рубежом – говорят месяц. Но на Грозном табу ставят, потому что "спартаковец". Слушайте, надо гордиться тем, что украинский тренер работал в московском "Спартаке", - цитирует специалиста "Футбол 24". - Многие украинцы выросли благодаря тому, что я взял тогда "Спартак". Это команда высокого класса, как и киевское "Динамо". Мы были конкурентами, соперниками, но не врагами, у нас прекрасные отношения были...Я в "Спартаке" этом останусь на всю жизнь. Что в этом плохого? Если я шесть лет был в московском "Спартаке", должен сказать, что меня там не было? Это будет нечестно.

В 1994 - 1996 и 1999 - 2002 годах Вячеслав Грозный работал в тренерском штабе Олега Романцева в "Спартаке". Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.