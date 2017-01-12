Вячеслав Чанов: "Решение о переходе в "Арсенал" принял быстро"

Новый тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов прокомментировал свой переход в тульский клуб из ЦСКА. Он отметил, что руководство красно-синих отнеслось к его желанию работать в команде премьер-лиги с пониманием.

– Решение о переходе в "Арсенал" принял быстро, все решилось буквально за три дня. Хочется поработать в премьер-лиге, у меня есть силы и опыт, – сказал Чанов. – В Туле ведь теперь играет Володя Габулов, приятно будет трудиться бок о бок со своим учеником. Хочется поблагодарить "Арсенал" за предложение, не каждый пригласит человека, не заглядывая в его паспорт.

– Когда присоединитесь к "Арсеналу"?

– Не позднее 15 января.

– Как расстались с ЦСКА?

– По-доброму, мне пожелали успехов на новом месте работы. Поговорил с сотрудниками, руководством. Буду рад вновь встретиться со всеми. Двери в армейском клубе передо мной никто не закрывает. (Сергей АСТАХОВ)