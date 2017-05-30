Второй этап реконструкции стадиона в Новгороде не состоится из-за ухода "Тосно"

В правительстве Новгородской области отметили, что второй этап реконструкции стадиона "Электрон" стоимостью 300 миллионов рублей не состоится. Причиной этого стала смена домашнего поля клубом "Тосно", который будет в следующем сезоне играть в премьер-лиге на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

– Следующим этапом реконструкции стадиона "Электрон" в Великом Новгороде станет строительство спортивно– тренировочного комплекса, – приводит ТАСС слова заявления правительства Новгородской области. После завершения реконструкции акцент в работе стадиона будет сделан на развитии детско-юношеского спорта в области.

На базе стадиона создана спортивная школа по футболу, в которой занимаются более 200 детей и подростков. В состав комплекса войдут два универсальных спортивных зала, залы общефизической подготовки и фитнеса, а также тренажерный зал. Стоимость строительства составит 302,2 миллиона рублей (154 миллиона поступят из федерального бюджета, 148,2 миллиона рублей выделит областной бюджет). Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Контракт на строительство трибун для стадиона "Электрон" в апреле получила московская строительная компания "Универсалстрой". Цена контракта составляла 300,6 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен был установить до 15 июля сборно-разборную трибуну на 3 тысячи мест, до 31 декабря 2017 года построить еще одну трибуну на 4 тысячи мест.